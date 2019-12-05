Euro
6.40
Dolar
5.77
BIST 100
108,460.80
Altın
1,474.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Adıyaman Valisi Pekmez 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' karesini seçti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kemal Karagöz   | 05.12.2019
Adıyaman Valisi Pekmez 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' karesini seçti Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesini seçti. 

Pekmez, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", sporda da Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Pekmez, şöyle konuştu:

"AA, hem vatandaş hem de dünyaya en doğru, en hızlı şekilde haber ulaştırması dolayısıyla bizim de önemsediğimiz bir ajans. Fotoğrafları incelediğimizde gerçekten olayları ne kadar hızlı ulaştırdığını ve objektif olarak dünyaya yansıttığını gördük. Biz de üç kategorideki oylarımızı kullandık. Sonuçları hep beraber bekleyeceğiz."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Adıyaman Valisi Pekmez 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' karesini seçti

Adıyaman Valisi Pekmez 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' karesini seçti

Gemi kaptanları seferde AA'nın fotoğrafları için oy kullandı

Osmaniye Valisi Coşkun'un tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Adıyaman'da itfaiyeciler 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Adıyaman'da itfaiyeciler 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun seçimi 'Sarıkamış şehitleri anısına'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun seçimi 'Sarıkamış şehitleri anısına'
Antalya Valisi Karaloğlu'nun oyu 'Zirvedeki yollar açıldı' fotoğrafına

Antalya Valisi Karaloğlu'nun oyu 'Zirvedeki yollar açıldı' fotoğrafına