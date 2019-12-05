Adıyaman Valisi Pekmez 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' karesini seçti
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Adıyaman
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesini seçti.
Pekmez, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", sporda da Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
"Çocuklarımızı geri istiyoruz"
Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Pekmez, şöyle konuştu:
"AA, hem vatandaş hem de dünyaya en doğru, en hızlı şekilde haber ulaştırması dolayısıyla bizim de önemsediğimiz bir ajans. Fotoğrafları incelediğimizde gerçekten olayları ne kadar hızlı ulaştırdığını ve objektif olarak dünyaya yansıttığını gördük. Biz de üç kategorideki oylarımızı kullandık. Sonuçları hep beraber bekleyeceğiz."
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