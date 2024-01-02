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Kurumsal Haberler

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Orhan Pehlül  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Adıyaman Valisi Osman Varol, AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını oylayan Vali Varol, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğraflarını, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğrafına oy verdi.


Toz duman

AA çalışanlarını kutlayan Varol, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.


Yoldaş

Varol, fotoğraflarının hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı çok köklü bir kuruluş. AA, bizim her zaman için yaptığı çalışmalardan gurur duyduğumuz göğsümüzü kabartan önemli bir haber ajansımız. Bu yıl yine tercihlerimizi yaptık. Gerçekten zor oldu birbirinden güzel, birbirinden çarpıcı fotoğraflar vardı."


Sahada isyan

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