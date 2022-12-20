Adıyaman Valisi Çuhadar, 'Mazlumun ahı' fotoğrafına oy verdi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Adıyaman
Çuhadar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" fotoğrafına oy veren Çuhadar, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonluk", çevre-yaşam kategorisinde de Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğraflarına oy verdi.
Seçkide birbirinden güzel fotoğraflar olduğunu ifade eden Çuhadar, AA çalışanlarını tebrik etti.
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