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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'ın tercihi 'Harabeler arasında yaşam' oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek "Harabeler arasında yaşam", "Görme engellilerin dayanışması" ve "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Orhan Pehlül   | 08.12.2021
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'ın tercihi 'Harabeler arasında yaşam' oldu

Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Başkan Kılınç, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Harabeler arasında yaşam

Başkan Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden güzel kareler olduğunu belirtti.


Görme engellilerin dayanışması

Kılınç, oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.


Savaşın yıkamadığı hayaller


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