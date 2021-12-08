Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'ın tercihi 'Harabeler arasında yaşam' oldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek "Harabeler arasında yaşam", "Görme engellilerin dayanışması" ve "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Adıyaman
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Kılınç, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Harabeler arasında yaşam
Başkan Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden güzel kareler olduğunu belirtti.
Görme engellilerin dayanışması
Kılınç, oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.
Savaşın yıkamadığı hayaller