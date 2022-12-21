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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Adana'da tarım işçileri, "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafına oy verdi

Adana'da tarım işçileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bekir Ömer Fansa   | 21.12.2022
Adana'da tarım işçileri, "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana


Karataş ilçesine bağlı Yenimurat Mahallesi'nde topraksız tarımla marul üretilen serada hasat yapan işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.


Kömür karası gözyaşları

İşçilerden 39 yaşındaki Sibel Şahinkaya, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde de Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti.


Kırmışlar kalbini

Şahinkaya, "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafındaki işçilerin durumuna üzüldüğü için tercihini o yönde kullandığını söyledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" fotoğrafını seçen işçilerden 42 yaşındaki Yeter Murat da sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını oyladı.


Yüzücü

Murat da engelli olmasına rağmen başarıya ulaştığı için "Yüzücü" fotoğrafını seçtiğini kaydetti.

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