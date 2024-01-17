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Kurumsal Haberler

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, AA'nın "Yılın Kareleri"nde "Spor" kategorisinde favorisi "Mete'nin nişanı" oldu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koray Kılıç  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, AA'nın "Yılın Kareleri"nde "Spor" kategorisinde favorisi "Mete'nin nişanı" oldu Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Köşger, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Köşger, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" adlı eserini oylayan Köşger, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen "Bombalar altında" isimli fotoğrafı seçti.

Vali Köşger, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen fotoğraf seçkisinde bu yıl yine zorlandığını söyledi.

Birbirinden anlamlı fotoğrafların bulunduğunu belirten Köşger, "Anadolu Ajansını ve çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel enstantaneler yakalamışlar, o anları ölümsüzleştirmişler. Hakikaten takdire şayan bir seçki ortaya çıkmış. Seçerken zorlandım." diye konuştu.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerini de değerlendiren Köşger, şunları kaydetti:

"Özellikle depremle ilgili fotoğraflar tekrar o günlere dönmemizi, hatırlamamıza vesile oldu. O günkü acıyı, ızdırabı, milletimizin kenetlenmişliğini, acının üstesinden gelmek için yoğun çaba ve gayretlerimizi tekrar hatırladım. Bana duygusal anlar yaşattı. Ondan dolayı o yakalanan fotoğrafların her birinin belleğimizde çok önemli, ayrı yeri var. Yakalayan arkadaşları tebrik ediyorum. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'deki her fotoğraf çok anlamlı. Tarihe belge olarak sunulacak nitelikte fotoğraflar var. Anadolu Ajansı milletimizin yüz akı. Birçok konuda şu an Türkiye'nin uluslararası arenada sesinin duyulmasına vesile olacak çalışmalar yapıyor. Ondan dolayı Anadolu Ajansını genel müdüründen en genç muhabirine kadar tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

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