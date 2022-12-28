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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Adana Valisi Elban'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Betül Aklan, Eren Bozkurt   | 28.12.2022
Adana Valisi Elban'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Adana

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre-yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.


TOGG’un ilk yolculuğu

"Haber" kategorisinde tercihini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Elban, "çevre-yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" ve "spor"da da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Vali Elban, oylamasının ardından yaptığı açıklamada, "haber" kategorisinde oy verdiği fotoğrafla ilgili TOGG'un Türkiye'nin 100 yıllık hayali olduğunu söyleyerek, "60 yıldan beri de böyle ertelediğimiz ve hayata geçiremediğimiz bir hayalimizdi. Dolayısıyla yerlilik oranı çok yüksek olan, patenti bize ait, yerli, milli ve teknolojik olarak da bize çok fazla getirileri olabilecek çok özel bir proje. İnsan gördükçe gururlanıyor. Biz de heyecanla bu araçları kullanabilmeyi bekliyoruz." diye konuştu.


Şampiyonlar

"Spor" kategorisindeki seçimiyle ilgili "yüreğiyle oynayan" Ampute Milli Takımı'nın fotoğrafına oy vermek isteğini belirten Elban, şunları dile getirdi:

"Tüm sporculara çok önemli bir örnek oldukları gibi aslında tüm insanlara da belli eksikliğin, belli handikapların insan için engel oluşturmayacağını, insan eğer gönülden bir şeyi isterse hiçbir engelin olmayacağını çok güzel ispat ettiler. Dolayısıyla onu çok arzu ederek, isteyerek seçtim. Zaten o fotoğrafı görünce başkasını seçmek istemedim."


Yangın müdahalesi

Elban, "çevre-yaşam" kategorisindeki seçimi hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde iklim değişiklikleri ve küresel ısınma dünyanın her yerini etkilediği gibi Türkiye'de de çok ciddi anlamda hissedilmeye başlandı. Bunların sonucu olarak ısınma, çevresel kirlilikler ve su kaynaklarındaki azalma ile karşı karşıyayız. Küresel ısınma ve iklimde meydana gelen değişiklik ve dengesizlikler ormanlarımızda da son zamanlarda çok ciddi yangınlar olmasına ve yangınların çok hızlı büyüyüp ilerlemesine, insanımızın can ile mal kaybına ve orman içerisinde yaşayan canlıların can kaybına neden olmakta. O kaplumbağa resmi de yangınla mücadele eden kahraman neferlerden birisini anlatıyor. O kaplumbağayı kurtarıp onu serinlettiği güzel bir fotoğraf, bize orman yangınlarıyla ilgili o kötü hatırayı hatırlatması açısından iyi bir çalışma."

"Özel sanatçı yeteneği ile çekilmiş çok özel fotoğraflar"

Elban, "AA'nın ciddi bir haber ağı ve muhabir portföyü" bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun gerek fotoğraf gerekse görüntü ile ciddi de besleyen bir kaynağı var. Çekilmiş fotoğrafların hepsi bir muhabir, bir fotoğrafçı tarafından değil, bir sanatçı titizliğiyle izlenmiş ve özel sanatçı yeteneğiyle çekilmiş çok özel fotoğraflar. Bunlar Türkiye kategorisi değil bence alanında dünyadaki kategorilerde çok rahatlıkla yarışacak ve derece alacak fotoğraflar. Anadolu Ajansının fotoğrafçılarının ve muhabirlerinin hazırladığı bu fotoğrafları çok beğeniyorum."

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