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Kurumsal Haberler

Adana Valisi Demirtaş'ın seçimi 'Yapraklar arasında' oldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Erikan   | 03.12.2019
Adana Valisi Demirtaş'ın seçimi 'Yapraklar arasında' oldu Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Demirtaş, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Demirtaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Yapraklar arasında

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Fotoğrafların hepsi gerçekten çok güzel. Bunların içerisinden seçim yapmak zor durumda bırakıyor ama ben her kategoriden bir tanesini beğendim. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hepsi gerçekten çok güzel, mükemmel fotoğraflar." ifadesini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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