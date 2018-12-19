Adana Valisi Demirtaş 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

ADANA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Vali Demirtaş, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabulünde, ajansın oylamaya sunduğu Yılın Fotoğrafları hakkında bilgi aldı.

AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Demirtaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.

Demirtaş, "haber" kategorisinde, Emin Sansar’ın çektiği Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK’dan alınan stratejik Burseya Dağı’na, Türk bayrağının dikilmesini anlatan, “Burseya Dağı’na Türk bayrağı” başlıklı fotoğrafa oy verdi.

“Yaşam” kategorisindeki oyunu ise İlhami Çetin’in, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki evinde yangın çıkan 83 yaşındaki Ali Meşe’nin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini anlatan “Ali dede ve kedisi” başlıklı kareden yana kullanan Demirtaş, “Spor” kategorisinde de Burak Akbulut’un, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası’nda çektiği “Karatenin sultanları” adlı fotoğrafı tercih etti.

Demirtaş, AA foto muhabirlerini kutlayarak, “Hepimizin duygularına tercüman olacak çok güzel fotoğraflar seçilmiş. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.



Muhabir: Eren Bozkurt