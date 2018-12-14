Fotoğraf: AA/Muhammed Yaylalı

ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gül, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" adlı fotoğrafını oylayan Gül, fotoğrafın güzel bir kare olduğunu söyledi. Bakan Gül, "Asıl başarı, elbette bu karenin çekilmesinde üstün gayret gösteren Mehmetçik'in. Mehmetçik'imizi tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Gül'ün, spor kategorisindeki tercihi ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafı oldu.

"Yılın Fotoğrafları Oylaması" çalışmasından dolayı Anadolu Ajansı ve foto muhabirlerini tebrik eden Gül, fotoğrafların anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Fotoğraflara oy vermekte zorlandığını ifade eden Gül, Türkiye'de ve dünyada yaşananların fotoğraflarla özetlendiğini söyledi.



