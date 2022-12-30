Adalet Bakanı Bozdağ'ın tercihi "Togg'un ilk yolculuğu" fotoğrafı oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Bozdağ, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Bozdağ, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı fotoğrafına oy verdi.
Bozdağ, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir yılın arifesinde olunduğunu dile getirerek "2023 hem insanımız için hem insanlık için hem ülkemiz hem de dünyamız için hayırlı, uğurlu, bereketli, her tür insan yararına olan işlerin en yüksek düzeyde gerçekleştiği bir yıl olur umarım. Herkese mutluluk, sağlık, afiyet diliyorum. Herkesin gönlünden geçenlerin yeni yılda hayat bulmasını temenni ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin gözü, kulağı, sesi; her yerde haberlerin doğru bir şekilde toplanması, fotoğraflanması, görüntülenmesi ve dünyaya dosdoğru aktarılması konusunda dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti:
"Anadolu Ajansı, uluslararası camianın görmediği nice haberleri görüyor, duymadığı nice sese kulak veriyor. Bu açıdan da Anadolu Ajansının olduğu yerde hiçbir şeyin üstü örtülemez, hiçbir şey görmezlikten gelinemez, hiçbir şey gösterilmeme imkanıyla karşı karşıya kalamaz. O yüzden de Anadolu Ajansı sadece Türk halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki sessiz insanların da sesi, yeterince görmeyen herkesin gözü, duymayan herkesin de duyan kulağı olmuştur. O yüzden de tebrik ediyorum."
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının gelenekselleştiğini belirten Bozdağ, her yıl spor, haber, yaşam-çevre kategorilerinde seçkiler sunduğunu hatırlattı.
Yüzyılın projelerinden Togg'un, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli haberlerinin başında geldiğini söyleyen Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerli ve milli otomobilimizi sürmesi, pistten inen ilk otomobille Türkiye'nin ve dünyanın huzuruna çıkması, ülkemiz ve insanımız açısından tarihi bir öneme sahiptir. Benim gördüğüm en güzel fotoğraflardan bir tanesi bu." dedi.
Bozdağ, tercihte bulunduğu "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı fotoğrafla ilgili, Çanakkale Boğazı'nın iki yakasının, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bağlandığını dile getirerek şöyle konuştu:
"Türkiye'ye ve dünyaya büyük bir mesajı oradan verdik. Hem mühendislerimiz hem mimarlarımız hem firmalarımız hem Türkiye'nin üretim kapasitesi, gücü burada bir kez daha ortaya çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem Çanakkale şehitlerimizin hem 'Çanakkale geçilmez' destanını yazan kahramanlarımızın torunlarının, onların yazdığı destanın devamını yazdığını gösteren büyük bir eserdir. O gerdanlık ben inanıyorum ki yaşama dokunan, hayatı kolaylaştıran, Türkiye'nin gücüne güç katan, potansiyelini ileriye taşıyan fevkalade bir büyük eser oldu."
Spor kategorisindeki fotoğrafı oylarken ise Bozdağ, Fas'ın büyük bir başarı ortaya koyduğunu, 2022 FIFA Dünya Kupası'na gidemeyen hemen hemen her ülkenin de bir noktada temsilcisi pozisyonuna geldiğini söyledi.
Bakan Bozdağ, Anadolu Ajansının foto muhabirleri ve muhabirlerini güzel fotoğraflar için kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.