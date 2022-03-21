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Kurumsal Haberler

Adalet Bakanı Bozdağ, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

21.03.2022
Adalet Bakanı Bozdağ, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Ankara

Bakan Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Karagöz, AA'nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.


Karagöz, Adalet Bakanı Bozdağ'a Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde TBMM'de yaptığı konuşma sırasında çekilen fotoğrafı takdim etti.

Ziyarette, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Bilal Çetin hazır bulundu.

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