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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Acil servisin kadın doktorları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Erzurum'da acil serviste görev yapan kadın doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlhami Erkılıç   | 30.12.2021
Acil servisin kadın doktorları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: İlhami Erkılıç - AA

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile bazı doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çakır ve hastanenin acil servisinde çalışan doktorlar, haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı"başlıklı fotoğrafı için oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise doktorların tercihi, İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğraf oldu.

Doktorlar, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Prof. Dr. Çakır, oylamaya katıldıkları için mutluluk duyduklarını, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamada fotoğraf seçerken zorlandıklarını ve AA'nın çalışmalarını beğenerek yakından izlediklerini anlatan Çakır, "Acilin güçlü kadınları olarak, daha çok kadın temalı fotoğraflara yöneldik. Fotoğraflar çok hoşumuza gitti. 'Güçlü kızlar' ekibi olarak güzel kararlar verip oyumuzu kullandık, inşallah seçtiğimiz fotoğraflar dereceye girer. Kadın hekimler olarak bundan sonra da oylamaya katılmak istiyoruz." dedi.

Hayatın her alanından çekilen fotoğrafların anlam yüklü olduğunu belirten Çakır, fotoğraf karelerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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