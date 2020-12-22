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Sağlık, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Acil servis doktorlarının tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servis doktorları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlhami Erkılıç   | 22.12.2020
Acil servis doktorlarının tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu Fotoğraf: İlhami Erkılıç / AA

Erzurum

Hastanenin Acil Servis doktorlarından Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Osman Koçak, asistan doktor Ayşe Şule Akan ve Hatice Kübra Taşcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğraflarını seçen doktorlar, haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Bayramoğlu, AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.

AA'nın haberlerini yakından takip edip yurt içi ve dışındaki çalışmaları çok beğendiğini ifade eden Bayramoğlu, "Oylamada hem Türkiye hem de dünya gündeminden çok güzel fotoğraflar vardı. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar dereceye girer." dedi.

Bayramoğlu, doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında AA'nın en güvenilir kaynakların başında geldiğini belirterek, geçmişten bugüne kadar topluma haber hizmeti sunan AA çalışanlarına ve yöneticilerine verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti.


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