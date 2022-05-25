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Kurumsal Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, AA'yı ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

25.05.2022
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, AA'yı ziyaret etti

Ankara
Büyükelçi Flake’i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Flake’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyükelçi Flake de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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