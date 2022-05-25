ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, AA'yı ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Karagöz, Flake’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Flake de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.