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Kurumsal Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, AA'yı ve fotoğraf sergisini ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

25.05.2022
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, AA'yı ve fotoğraf sergisini ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Flake’i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Flake’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 

Özhan da AA’nın misyonu, vizyonu ve hedeflerine ilişkin bir sunum yaparak, uluslararası medya kuruluşlarında yaygın şekilde kullanılan AA görsellerinden bazı örnekleri tanıttı.

Büyükelçi Flake de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.


Flake, daha sonra, AA’nın Ukrayna ve Suriye’deki savaşlar dahil olmak üzere dünyanın birçok köşesinden servis ettiği, küresel medyada sembolleşmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi gezerek, AA Genel Müdürü Karagöz’den bilgi aldı.

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