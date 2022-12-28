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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

ABB Başkanı Yavaş "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy verdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Olcay   | 28.12.2022
ABB Başkanı Yavaş "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Yavaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çevre-yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Korkusuz ve özgür" adlı fotoğrafını seçen Yavaş, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde de Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Korkusuz ve özgür

Yavaş, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların görüntü kalitesi olarak çok net olduğunu vurgulayarak, oylamadaki fotoğrafların insanlar üzerinde büyük etki bıraktığını söyledi.


Şampiyonlar

Haber kategorisinde seçtiği Schwan'ın "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğrafının savaşın kötülüğünü ve çirkinliğini yansıttığını belirten Yavaş, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce Ukrayna'da mutlu ve huzurlu bir şekilde insanlar yaşarken, savaşın dünyayı ve insanları ne hale getirebileceği açısından güzel bir fotoğraftı. İnsanların ibret almasını gerektiren bir fotoğraftı." diye konuştu.


Savaşın yüzü

Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarısına dikkat çekmek amacıyla spor kategorisindeki Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını tercih ettiğini ifade eden Yavaş, İran'da asit saldırısına uğrayan kadınların durumundan etkilendiği için çevre-yaşam kategorisindeki Bahrami'nin "Korkusuz ve özgür" fotoğrafına oy verdiğini aktardı.

"Bir an kendinizi orada hissetmenize sebep oluyor"

Fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Her biri çekildiği yer itibarıyla bir an kendinizi orada hissetmenize sebep oluyor. Bunun içerisinde yine yaşanan mağduriyetler ve harp alanları maalesef ön planda yer alıyor. Bir kısmı da yakın zamanda yaşadığımız spor mücadelesiydi. Onları televizyonlardan da izledik ama o enstantaneler beni çok etkilemedi. Hayata dair dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflar, keyif veren görüntüler yerine maalesef yaşanan mağduriyetlerin ön plana çıkmasıyla düşünmemize yol açtı. Bu gibi fotoğraflar çoğalsın ki insanlık bunlardan ders alsın."

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