AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, AA'yı ziyaret etti
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.
Ankara
Meyer-Landrut, AA Genel Müdürlük binasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi.
Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, AA'yı tanıtan bir sunum yaptı.
AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verilen sunumda Özhan, günde ortalama 1368 haber, 4 bini aşkın fotoğraf ve 350 video üretildiğine dikkat çekti.
Görüşmede, AA'nın "Yeşilhat" adlı Çevre Haberleri Editörlüğü biriminde üretilen haberler de gündeme geldi. Meyer-Landrut, bu haberlerin, önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.
Karagöz de AA'nın misyonunun bir medya kuruluşu olarak çevre konusunda kamuoyu oluşturmak olduğunu kaydetti.
Görüşme, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.