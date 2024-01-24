Dolar
30.23
Euro
32.96
Altın
2,024.80
ETH/USDT
2,228.50
BTC/USDT
39,884.00
BIST 100
8,092.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Kurumsal Haberler

AA'yı konu edinecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında burs imkanı devam ediyor

Anadolu Ajansını (AA) konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının desteklenmesi için 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine verilecek burslar için başvurular 31 Mart'a kadar sürecek.

Utku Şimşek  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
AA'yı konu edinecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında burs imkanı devam ediyor

Ankara

Bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve ajansın akademik alanda varlığını artırmak amacıyla verilecek burslarla, AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları desteklenecek.

Bu kapsamda 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine öğrenimleri boyunca burs sağlanacak. Ders ve tez dönemi süresince aylık burs ücreti doktora öğrencileri için 25 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 12 bin 500 lira olacak.

Yüksek lisans programı için araştırma bursu başvuruları sadece yurt içinden yapılacak. Başvuru aşamasında yüksek lisans öğrenci belgesi, iki referans mektubu, tez konusu öneri formu ile niyet mektubu sunmak ve son iki yıl içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 alma şartları aranacak.

Yurt içi ve dışından başvuruların geçerli olacağı doktora programı için ise tez konusu öneri formu, doktora öğrenci belgesi, iki referans mektubu ve niyet mektubu ile son iki yıl içinde İngilizce dil yeterlilik belgesi olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak gerekecek.

AA'nın araştırma burslarına 31 Mart 2024'e kadar başvurulabilecek, burslarla ilgili ayrıntılı bilgi "0312 999 25 82 - 0312 999 25 87" numaralarından alınabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün insanlığın gözü önünde büyük bir soykırımın Gazze'de uygulandığını görüyoruz
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi

Benzer haberler

AA'yı konu edinecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında burs imkanı devam ediyor

AA'yı konu edinecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında burs imkanı devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, oyunu "Bakış" fotoğrafı için kullandı

Isparta Valisi Aydın Baruş "Boğazda bir dev" fotoğrafına oy verdi

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci'nin tercihi "Kazananlar, kaybedenler" oldu

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci'nin tercihi "Kazananlar, kaybedenler" oldu
Peru'nun Ankara Büyükelçisi De las Casas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçisi De las Casas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Manisa Valisi Enver Ünlü'nün AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Türkiye yüzyılı" oldu

Manisa Valisi Enver Ünlü'nün AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Türkiye yüzyılı" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet