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Kurumsal Haberler

AA'ya 'Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülü'

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Esra Hacıoğlu, "2019 yılının en duyarlı foto muhabiri" ödülüne layık görüldü.

Mehmet Tosun   | 15.12.2019
AA'ya 'Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülü'

Ankara

Hempa Çocuk Derneğince, "21. Yüzyılda Çocuk Olmak" temasıyla düzenlenen "II. Çocuk Hakları Zirvesi" kapsamında "Türkiye Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülleri" sahiplerini buldu. 

Ankara Ticaret Odası (ATO) konferans salonundaki törende, AA Foto Muhabiri Esra Hacıoğlu'na, "2019 yılının en duyarlı foto muhabiri" ödülü verildi.

Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay, yaptığı konuşmada dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın dünyadaki bütün çocukların haklarını savunmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Duruay, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, çocuğu nesne değil özne olarak kadrajına alıyor. Foto Muhabiri Esra Hacıoğlu da Suriye'de çektiği fotoğraflar ile çok başarılı bir iş ortaya koydu. Esra Hacıoğlu'nun çocuğu kadrajına aldığı fotoğraflar The Times, The Guardian gibi gazetelerde çok defa günün fotoğrafı seçildi. Kendisine ve Anadolu Ajansına çocuk hakları için göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederiz."

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