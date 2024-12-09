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Kurumsal Haberler

AAtölye'de "Stres Yönetimi Eğitimi" düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Stres Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

Neriman Senanur Torun  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
AAtölye'de "Stres Yönetimi Eğitimi" düzenlendi

Ankara

AA Atölye'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından AA çalışanlarına, stres yönetimine ilişkin bilgiler verildi.

Türkçapar, stresin aslında bir zorlanma tepkisi olarak adlandırılabileceğini, doğuştan ya da kalıtsal olarak gelmediğini, birinci kaynağının dışsal olaylar olduğunu, kişinin içsel ve bireysel sorunlarının yanı sıra hayatın olağan akışındaki her türlü değişikliğin ve belirsizliğin strese sebebiyet verdiğini söyledi.

Stresin bedensel sonuçları olduğunu dile getiren Türkçapar, "İnsanlarda da hayvanlarda da stres esnasında adrenalin ve kortizol seviyesi yükselir. Bu durumun iyi tarafları mevcut fakat uzadığı takdirde vücuda zarar vermeye başlıyor. Stres uzadığı ve yoğun yaşandığı takdirde baş ve boyun ağrısı, sırt ağrısı mide de gastrit, ülser gibi pek çok yan etki yaratabilir." diye konuştu.

Türkçapar, yerinde stresin insanları yapmak istediği şeyleri daha bilinçli yapma konusunda teşvik ettiğine, aşırı stresin ise algı daraltması yarattığına, kaygı bozukluklarını beraberinde getirdiğine ve başarısızlığa sebep olduğuna dikkati çekti.

Stresi aşmak için gerçekliğin ve düşüncenin farklı şeyler olduğunu anlamanın önemini vurgulayan Türkçapar, "Zihnimiz sözcükleri ve görüntüleri kullanarak sonsuz sayıda senaryo oluşturabilir. Ama bunların hepsi düşüncedir. Düşünce olan bitenleri tanımlar, anlamlandırır. Bu yolda düşünce bize yaşamda yardımcı olmasını beklediğimiz bir araç. Düşüncelerimiz gerçekçi olursa işimizi kolaylaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Türkçapar, stresle başa çıkmada "anda kalmanın" önemine işaret ederek, çocukların bunu yetişkinlerden daha kolay şekilde başardığını söyledi.

İnsanın zihninde kurduğu felaket senaryolarının stresi tetiklediğini belirten Türkçapar, "Zorlandığınız noktada 'Bunun yapamazsam dünyanın sonu değil, bir daha denerim' gibi telkinler stresi azaltma noktasında önemli unsurlar." dedi.

Türkçapar, eğitimin ardından AA çalışanlarının sorularını da cevapladı.

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