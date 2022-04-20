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Kurumsal Haberler

AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

20.04.2022
AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Ankara

AA'nın genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yaptı.


Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Karagöz, AA'yı dünya çapında daha güçlü bir ajans konumuna getirmek için projeler geliştirdiklerini söyledi.

Ajansın yılda 2 milyondan fazla içerik ürettiğini vurgulayan Karagöz, İngilizce yayının uluslararası rekabetteki önemine dikkati çekti.

Karagöz, "Bizi en fazla heyecanlandıran projemiz Anadolu Agency. Uluslararası operasyonlarımızı İstanbul'a taşıyoruz. Anadolu Agency, uluslararası arenada kullanacağımız markamız olacak. Anadolu Agency markası sadece görsel, video, fotoğraf içeriği değil aynı zamanda haber içeriğiyle de uluslararası arenada rekabet edecek." dedi.

Karagöz, genel kurul üyelerine "Yeşilhat", "Ayrımcılık Hattı", "Teyit Hattı" projelerini de anlattı.

Toplantıya, Karagöz'ün yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Özkır, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Nuri Yaşar, İsmail Çağlar, Büşra Karaduman Aktuna ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da katıldı.

Toplantıda geçmiş dönem faaliyet raporları ve finansal tablolar kabul edildi.

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