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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Bosna Hersek'te de oylandı

Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic, "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", "Annenin Feryadı" ve "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarını seçti.

Ahmet Nurduhan, Kemal Zorlak   | 14.12.2021
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Bosna Hersek'te de oylandı

Saraybosna

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Dzaferovic, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'a ait Kovid-19 ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarının, annelerinden veya ailelerinden uzakta tedavi gören çocuk ve bebek hastalara şefkat ve özveriyle yaklaşımını gözler önüne seren "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" adlı fotoğrafa oy verdi.


Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri

Sefik Dzaferovic, bu vesileyle insanlığa Kovid-19 konusunda mesaj vermek istediğini dile getirerek "Salgın henüz sona ermedi. Gerekli kurallara ve uyarılara mutlaka uyalım. Tüm vatandaşlarımıza aşı olma çağrısında bulunmak istiyorum." dedi.

Haber kategorisinde, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı düzenlemesi sonrası, sivil yerleşim yerinde meydana gelen ağır hasar sebebiyle İsrail'e tepki gösteren Filistinli bir kadının görüntülendiği, Ali Jadallah'a ait "Annenin Feryadı" adlı fotoğrafı oylayan Dzaferovic, Filistin halkı uzun zamandır acılar yaşadığını söyleyerek "İsrail ve Filistin devletlerini kapsayan, iki devletli çözüme saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.


Annenin feryadı

Dzaferovic, spor kategorisinde de Muhammed Said'a ait Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvar'ın ve eğittiği gençlerin görüldüğü "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafa oy verdi.


İdlibli gencin yürüme hayali

Bu fotoğrafın çok güçlü mesajlar içerdiğini belirten Dzaferovic, "Suriye normalleşme sürecine girmeli. İnsanların rahat yaşadığı, kendi gereksinimlerini karşılayabildiği, spor yapabildiği ve yarışmalara katılabildiği, insan haklarına saygı duyulan bir ülke diliyorum." diye konuştu.

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