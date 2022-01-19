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Kurumsal Haberler

AA'nın yeni kitabı 'Karabağ Zaferi' raflarda yerini aldı

Anadolu Ajansı Yayınları tarafından hazırlanan "Karabağ Zaferi" adlı eser okuyucuyla buluştu.

Ahmet Esad Şani   | 19.01.2022
AA'nın yeni kitabı 'Karabağ Zaferi' raflarda yerini aldı Fotoğraf: Erhan Sevenler / AA

İstanbul

Karabağ Zaferi'nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini fotoğraf ve grafiklerle okuyucunun beğenisine sunan 228 sayfalık kitap 3 kısımdan oluşuyor.

Kitabın birinci kısmı sorunun tarihsel temellerini özetlerken, ikinci ve en önemli kısmı ise AA'nın Karabağ Savaşı'nı günbegün takip ettiği haberlerden ve fotoğraflardan oluşuyor.

Dünya medyasının gözlerini ve kulaklarını kapatarak bölgedeki gerçekleri görmezden gelmeye çalıştığı günlerde, Anadolu Ajansı savaşın her anını fedakarca, cesaretle ve profesyonel bir şekilde tüm dünyaya duyurmuştu.

Üçüncü kısımda ise Karabağ Zaferi'nin sonuçlarını hem bölge hem de dünya siyaseti açısından ele alan makalelere yer veriliyor.

Takdim yazısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan eser, Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında geçilen süreci gün gün ve unutulmaz fotoğraflarla aktararak tarihe not düşüyor.

Fotoğraflar, infografikler, haberler ve makalelerden oluşan zengin içeriğiyle okuyucuya sunulan, unutulmaz zaferin arşivi mahiyetindeki eser, D&R mağazaları ile "kitapyurdu.com" ve "idefix.com" başta olmak üzere internet kitapçılarından temin edilebiliyor.

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