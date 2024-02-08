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Kurumsal Haberler

AA'nın Sinema Atölyesi serisinin üçüncüsü "Dizilerde İstanbul Basını" temasıyla düzenlendi

Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin üçüncü etkinliği, "Dizilerde İstanbul Basını" temasıyla AAtölye'de düzenlendi.

Alper Şaşmaz  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
AA'nın Sinema Atölyesi serisinin üçüncüsü "Dizilerde İstanbul Basını" temasıyla düzenlendi

Ankara

AA Akademi koordinasyonunda düzenlenen sinema eğitimleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte, bir dijital platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" isimli dizi, gerçek, algı, kuşak çatışması ve gazetecilik anlayışları açısından ele alındı.

AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz katıldı.

Diziye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yılmaz, dizide ana karakterlerin kadın olmasının ve Türk medyasındaki güçlü kadın figürlerinin ortaya çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.

Dizinin İstanbul'daki televizyon dünyasını iyi yansıttığını dile getiren Yılmaz, çalıştığı bütün haber merkezlerinde benzer rekabetlerin yaşandığını anlattı.

Dizideki karakterleri de değerlendiren Yılmaz, her karakterin gerçek hayattaki birçok karakterin birleşimi olduğunu belirtti.

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