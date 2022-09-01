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Kurumsal Haberler

AA'nın 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri' çalışması beğeni topladı

Yaklaşık 6 ay süren çalışmada 100'ün üzerinde muhabir, foto muhabiri ve kameraman görev aldı. Detaylı çalışmalar sonucu hazırlanan görüntülerden yaklaşık 5 dakikalık tanıtım filmi hazırlandı.

Ferdi Türkten   | 01.09.2022
AA'nın 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri' çalışması beğeni topladı

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birliklerine yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğinde yaptığı "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" projesi beğeniyle karşılandı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmada 100'ün üzerinde muhabir, foto muhabiri ve kameraman görev aldı.

Yurt içi ve yurt dışında görev yapan askeri birliklerin görüntülendiği çalışma kapsamında su altı kamerası ve dron gibi yeni nesil ekipmanlarla 600 saatlik görsel kaydedildi.

Projede görev alan foto muhabirleri ise 60 farklı mekanda 45 bin kare fotoğraf çekti.

Uzun ve detaylı montaj çalışmaları sonucu hazırlanan görüntüler, medya kuruluşlarınca beğenildi.

Tüm görüntülerden derlenen yaklaşık 5 dakikalık tanıtım filmi hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sergiyi ziyaret etti

Fotoğraflardan hazırlanan "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" sergisi Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda beğeniye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Programı ve Toplu Açılış Töreni için Afyonkarahisar'da bulunduğu sırada sergiyi ziyaret ederek, fotoğrafları tek tek inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz'ün projeyle ilgili bilgi verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından sergideki fotoğrafların yer aldığı "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" adlı kitap takdim edildi.

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