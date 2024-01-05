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Kurumsal Haberler

AA'nın "Mehmetçik" konulu fotoğrafları Nevşehir'de sergilendi

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Mehmetçiğin görev bölgelerinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde ziyarete açıldı.

Behçet Alkan  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
AA'nın "Mehmetçik" konulu fotoğrafları Nevşehir'de sergilendi

Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırıları sonucu şehit düşen askerlere vefa ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek amacıyla düzenlenen sergide, Mehmetçiklerin zorlu coğrafi şartlarda yürüttüğü vatani göreve dair fotoğraflar yer aldı.

Serginin açılışını yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, her daim TSK'nin yanında olduklarını, hainlerin ve destekçilerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını belirtti.

Geçen ay teröristlerin saldırıları sonucu şehit olan 12 askeri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Aktekin, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız vatanımız her daim terör ve terör sevicilerinin saldırılarına maruz kaldı. Ancak bu hainler, devletimizin, milletimizin ve kahraman askerlerimizin azim ve kararlılığı karşısında asla amaçlarına ulaşamayacak. Biz de böylesi zor zamanlarda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, şehit düşen kahraman askerlerimize vefamızla birlikte görevleri başında olan tüm kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla bu sergiyi düzenledik."

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