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Kurumsal Haberler

AA'nın Makedonca yayını 7 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 9 Kasım 2015'te hayata geçirdiği Makedonca yayını, 7. yılını geride bıraktı.

Furkan Abdula   | 09.11.2022
AA'nın Makedonca yayını 7 yaşında

Üsküp

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Arnavutça ile birlikte faaliyet gösteren AA'nın Makedonca servisi, 7 yıl içinde ülkenin önemli haber kaynağı oldu.

Faaliyete başladığı tarihten itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 87 binin üzerinde haber, 28 binin üzerinde fotoğraf ve 19 binin üzerinde görüntü yayımlayan Makedonca servisi, bu süre zarfında hem ülkede hem de bölgedeki en önemli haber kaynakları arasına girdi.

Balkanlar, Türkiye ve dünyadan tüm önemli gelişmeleri ülke kamuoyuna aktaran Makedonca Haberler Editörlüğü, bölgedeki abone ve okuyucularına haberlerin yanı sıra fotoğraf, görüntü ve grafik de sunuyor.

Üsküp ofisi, Makedonca ve Arnavutça haberlerin yanı sıra bölge ülkelerinde yaşanan gelişmeleri Türkçe olarak da sunuyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.

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