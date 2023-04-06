AA'nın kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla "11 Yılın En İyileri, Sizin Seçtikleriniz Sergisi" açıldı
Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "11 Yılın En İyileri, Sizin Seçtikleriniz" konulu sergi açıldı.
Ankara
YHT Gar'da 16 Nisan'a kadar açık kalacak sergide AA foto muhabirlerinin çektiği ve 2012'den bu yana yılın fotoğrafları oylamasının farklı kategorilerinde birinci olan kareler yer aldı.
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Sergiyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA yöneticileri ve AA personeli de gezdi.
Altun, sergi çıkışında yaptığı açıklamada, AA'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını belirtti ve Ajansın 103. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Ajansın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hikayesinin önemli bir parçası, vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Altun, "Ajans, bir yandan bu hikayenin anlatıcısı bir yandan da hikayenin kurucularından biri." diye konuştu.
"AA'nın katkıları olmadan dünya medyası birçok hikayeyi anlatamaz"
AA'nın, Türk medyasının gelişimine, daha nitelikli içerikler üretmesine çok ciddi katkılarda bulunduğunu anlatan Altun, "Anadolu Ajansının hikayesini bir yana bırakırsanız Türk basın tarihi, Türk medya tarihi anlatılamaz." ifadesini kullandı.
Altun, bugün de Türkiye medyasının içeriklerinin önemli bir kısmının Anadolu Ajansı tarafından üretildiğini memnuniyetle gördüklerini dile getirdi.
AA'nın Türkiye'nin hikayesinin bir parçası olduğunu, bu hikayenin son 20 yılda çok daha büyüdüğünü, zenginleştiğini, renklendiğini ifade eden Altun, şunları söyledi:
"AA da bu zenginleşen hikayeye uygun olarak kendisini zenginleştirdi ve son 20 yılda gerçekten Türkiye'nin büyümesiyle, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olmasıyla birlikte Anadolu Ajansı da uluslararasılaştı. Anadolu Ajansı da bu anlamda gerçekten hinterlandını genişletti ve uluslararası kamuoyuna hitap eden bir uluslararası haber ajansı oldu. Bugün itibarıyla özellikle bölgemiz söz konusu olduğunda Anadolu Ajansının katkıları olmadan yine dünya medyası birçok hikayeyi anlatamaz. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşında Anadolu Ajansının katkısını göz ardı ederseniz, yine dünya medyasının aslında Rusya-Ukrayna savaşında neler olduğunu gerçek anlamda anlayamayacağını görebilirsiniz."
"AA hakikat mücadelesinin başat unsurlarından bir tanesi"
AA'nın bölgedeki birçok olayda kendi gücünü, varlığını gösterdiğini belirten Altun, son olarak asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde AA'nın yaptığı haberlerin, gerçek anlamda kamuoyunu doğru bilgilendirme gayretlerinin görüldüğünü anlattı.
Ajansın dezenformasyonla mücadele anlamında da çok değerli işler yaptığını ifade eden Altun, "Bu konuda malumunuz biz de yoğun gayret sarf ediyoruz. Buna hakikat mücadelesi diyoruz. AA da bu hakikat mücadelesinin başat unsurlarından bir tanesi. Özellikle Teyit Hattı'nı bu noktada çok değerli görüyoruz. Teyit Hattı'yla beraber AA, neyin gerçek neyin yalan olduğunu çok net ortaya koyuyor. Bu çabalar çok çok kıymetli. Bunun yine uluslararası boyutlarda devamının hayata geçmesi çok önem arz ediyor." dedi.
AA'nın son dönemde devreye soktuğu Yeşilhat, Ayrımcılık Hattı gibi birimlerin de çok değerli olduğunu belirten Altun, bu birimler üzerinden medyada farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.
Ajansın fotoğraf servisinin gıpta edilmesi gereken, gurur duydukları bir birim olduğunu dile getiren Altun, "Anadolu Ajansı bu noktada gerçekten bu fotoğraflarıyla bir yandan gerçekten olanı en yalın şekliyle dünya kamuoyuna anlatıyor, diğer taraftan da Türkiye'nin sesini dünyanın kamuoyuna anlatıyor. Gerçekten çok güçlü içerikler, çok güçlü görseller üretildiğini görüyoruz." diye konuştu.
Altun, dijitalleşmenin, dünyanın bir gerçeği olduğunu ve Ajansın bu gerçeğe göre kendisini yeniden yapılandırdığını da söyledi.
"Anadolu Ajansı daha da öne çıkacak"
Uluslararasılaşma noktasında Ajansın attığı adımları yakından takip ettiklerini ve büyük takdirle karşıladıklarını ifade eden Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu noktada da Anadolu Ajansı artık yeni dönemde sadece Türkiye'nin ajansı değil, dünyanın en etkin ajanslarından biri. Bu haliyle de Anadolu Ajansı daha da öne çıkacak ve rakiplerini geride bırakacak. Bize düşen bu süreçte yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla onun yönlendirmesiyle onun bize verdiği rolle Anadolu Ajansına yaptığı bu faaliyetlerde destek olmak, onun işlerini kolaylaştırmak. Buna çaba sarf ediyoruz. Tekrar Anadolu Ajansının 103. yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Anadolu Ajansımızın yolu, bahtı açık olsun. İnşallah çok daha güzel, çok daha nitelikli, çok daha güçlü içeriklerle Türkiye medyasına, dünya medyasına katkılar yapmaya devam etsin."
Ajansın 103 yıllık süreçte çok ciddi bir birikiminin bulunduğunu, Türkiye medyasının en köklü kuruluşu niteliğini taşıdığını ifade eden Altun, bu birikimini, müktesebatını yeni döneme aktarma noktasında çok dinamik bir kurum olduğunu söyledi.
Son 20 yıllık süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın formülasyonuyla Türkiye Yüzyılı'na hazırlık dönemi olarak adlandırdıklarını belirten Altun, Ajansın da Türkiye Yüzyılı'na hazırlık sürecinde çok değerli katkılar sunduğunu dile getirdi. Altun, şunları ifade etti:
"Yeni dönemde Anadolu Ajansının hem bu açtığı yeni birimlerle servislerle hem uluslararasılaşma noktasında attığı yeni adımlarla Türkiye Yüzyılı'na, yani büyük ve güçlü Türkiye'nin şekillendireceği küresel sisteme, ortama hazırlık yaptığını görüyoruz. Ben bu çerçevede bu çalışmaları dolayısıyla Sayın Genel Müdürümüz Serdar Karagöz başta olmak üzere bütün genel müdür yardımcısı arkadaşlarıma, AA'daki bütün gayretli çalışan arkadaşlarımıza, sizlere teşekkür ediyorum, tebriklerimi iletiyorum. İnşallah el birliğiyle daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı bir bütün olarak inşallah kuracağız, dünya barışı için, dünyanın refahı için kuracağız, dünya insanlığının selameti için kuracağız."
- "İnanın tek bir fotoğrafı işaretleyemem"
Sergide en çok hangi fotoğraftan etkilendiği sorulan Altun, fotoğrafların hepsinin zihinlere kazınmış, vurucu fotoğraflar olduğunu belirtti. Altun, "İlk fotoğrafı gördüğümde yorumum şu oldu, İsrail'in ne yazık ki politikaları değişmemiş. Çünkü 2012 yılında İsrail'in bir zulmünü anlatan bir fotoğrafla sergi başlıyor, yine benzer şekilde Filistin'den çok farklı fotoğraflar var. Bugünün ortamında gerçekten insanın çok yüreğini dağlayan fotoğraflar." dedi.
Burada hüznün de sevincin de gururun da fotoğrafının olduğunu, Türkiye'nin büyüklüğünü anlatan, terörle mücadelesinde ne kadar büyük fedakarlıklar gösterildiğini sergileyen fotoğraflar bulunduğunu aktaran Altun, spor fotoğraflarının, birlik beraberliği anlatan fotoğrafların çok vurucu olduğunu söyledi.
Özellikle bir şehidin köpeğinin onun fotoğrafına baktığı ana ilişkin fotoğrafın yürek dağlayan, hafızadan silinmeyen karelerden olduğunu dile getiren Altun, "İnanın burada tek bir fotoğrafı işaretleyemem. Vatandaşlarımız da bu sergiye gelsinler. Gerçekten çok vurucu fotoğrafları görmüş olsunlar. Hayatın içinden gerçek ve hiçbir içinde dezenformasyon barındırmayan görseller bunlar. Onların anlattığı hakikat, gerçek hakikat." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.