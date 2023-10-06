AA'nın Katar Haber Ajansına yönelik "Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi" sona erdi
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi tarafından Katar Haber Ajansına (QNA) yönelik İstanbul'da düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi" sona erdi.
İstanbul
Ajansın İstanbul Ofisi'nde QNA'dan 6 basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen 6 günlük eğitimin kapanış programında konuşan AA Akademi Müdürü Cihangir İşbilir, eğitimi başarıyla tamamladıklarını belirtti.
İki kurum arasındaki işbirliğini geliştirerek sürdürmeleri gerektiğini dile getiren İşbilir, eğitime katılanların ajansın kapasitesini, birimlerini ve yayınlarını yakından görme fırsatı bulduğunu, bu anlamda işbirliği yapılacak alanları daha iyi belirlenebileceğini, sadece eğitim değil birçok alanda işbirliği yapılabileceğini söyledi.
İşbilir, AA ile QNA arasındaki işbirliğinin giderek güçleneceğini ümit ettiğini dile getirerek, çalışmaların çapını genişletme ve derinleştirme temennisinde bulundu.
Konuşmasının ardından eğitimi başarıyla tamamlayan basın mensuplarına sertifikalarını takdim eden İşbilir, katılımcılara AA'nın Arapça hazırlanan yıllığını da hediye etti.
"Eğitim bizim için çok faydalı oldu"
Eğitime katılan QNA Spor Haberleri Bölümü Başkan Yardımcısı Ali Mahmoud Salat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim aldıkları her konunun çok önemli ve dikkat çekici olduğunu, başlangıçta haber üzerinde durulduğunu, haberin gazeteciliğin her alanında çok önemli olduğunu belirtti.
Birçok bilgiyi gözden geçirme fırsatı bulduklarını, eğitimde edindikleri bilgilerden ve tecrübelerden istifade edeceklerini kaydeden Salat, "Eğitim bizim için çok faydalı oldu. Öğrendiğimiz yeni şeyler oldu veya hatırladığımız eski bilgiler de oldu. Gönül isterdi ki eğitim süresi biraz daha fazla olsun, daha fazla bilgi, tecrübe kazanalım." diye konuştu.
QNA Dijital İçerik Bölüm Başkanı Mohammed Jassim Al-Hijji, eğitimin çok kapsamlı olduğunu, haber yazımından fotoğraf ve video çekimine kadar bir gazetecinin bilmesi gereken her konuya değinildiğini aktardı.
Eğitimin beklentisinin de üzerinde olduğunu dile getiren Al-Hijji, "Gerek teorik gerek pratik açısından dersler aldık. Sahaya indik, fotoğraf makineleriyle çekim yaptık." ifadelerini kullandı.
Gazetecilere 14 başlıkta eğitim verildi
Eğitim boyunca "ajans haberciliği", "sosyal medya platformları", "video çekim teknikleri", "sosyal medya içerik planlaması ve tasarımı", "fotoğraf çekim teknikleri", "fotoğraf işleme ve iletim teknikleri", "sosyal medya için tasarım araçları", "görsel tasarımda dil ve estetik unsurlar", "fotoğrafta estetik ve etik", "fotoğrafta özel haber", "etkili iletişim teknikleri", "çalışma analizi ve medya okuryazarlığı", "videoda kurgu" ve "ses montajlama" başlıklarında 14 ders verildi.
"Yeni Nesil Habercilik ve Multimedya Eğitimi"ni tamamlayan QNA'dan basın mensupları, hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek kültürel gezi programında da katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.