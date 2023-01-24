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Kurumsal Haberler

AA'nın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anketi sonuçlandı

Anadolu Ajansının (AA) Twitter'daki anketine katılanların yüzde 92,5'i "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusuna "hayır" dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 24.01.2023
AA'nın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anketi sonuçlandı

Ankara

AA'nın Twitter'daki @anadoluajansi hesabı üzerinden düzenlenen ankete 24 saat içerisinde 50 bin 155 kişi katıldı.

Saat 01.00'de sona eren ankette "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 7,5'i "evet" derken, yüzde 92,5'i ise "hayır" yanıtını verdi.

Anket sonuçları, AA tarafından İsveç makamlarıyla paylaşılacak.


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