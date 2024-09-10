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Kurumsal Haberler

AA'nın İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ortaya koyan "Kanıt" belgeseli Katar'da gösterildi

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı.

Ali Altunkaya  | 10.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
AA'nın İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ortaya koyan "Kanıt" belgeseli Katar'da gösterildi Fotoğraf: Ali Altunkaya - AA

Doha

"Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi.

11.09.2024

AA'nın İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ortaya koyan "Kanıt" belgeseli Katar'da gösterildi

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesi konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, programı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İşbirliğimiz sonucunda Anadolu Ajansının Gazze'de yaşananları tüm açıklığı ile aktaran Kanıt belgeselini bugün burada izleyeceğiz. Bir kez daha bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kanıt belgeselinin gösterimi sırasında izleyenler, duygu dolu anlar yaşadı. Belgeselin gösteriminin ardından İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının delillendirilmesinde "Kanıt" belgeselinin etkisinin konuşulduğu bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Northwestern Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sami Hermez'in üstlendiği panelde Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (HADI) Yöneticisi Muhammed Abdulalim ile Kanıt Belgeselinin Yapımcısı ve AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle konuşma yaptı.

"Asıl zorluğu sahada zor koşullarda görev yapanlar yaşadı"

Karakelle, belgeselin büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek "Asıl zorluğu bu görüntüleri ulaştırmak için sahada zor koşullar altında görev yapan gazeteciler yaşadı." dedi.

Belgeseli hazırlamak kadar duyurmanın da önemine dikkati çeken Karakelle, sözlerine şöyle devam etti:

"Gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz ve izleyenler belgeselin milyonlarca insan tarafından izlenmesi hatta özellikle dünya üzerindeki tüm karar alıcıların bu belgeseli izlemesi gerektiğini düşünüyor.

Burada belgeseli asıl izlemesi gereken karar alıcılar değil uluslararası kamuoyudur. İnsanlar bu belgeseli izlemeli ki ülkelerindeki politikacıları İsrail karşıtı karar almak için harekete geçirsinler."

Abdulalim de HADI tarafından belgeselin ABD'de birçok farklı mekanda gösteriminin yapılacağını ve bu etkinliklerde artırılmış gerçeklik teknolojisi gibi farklı yöntemler kullanarak insanların Gazze'de yaşananları tecrübe etmesinin sağlanacağını dile getirdi.

"Bu tür kitap ve belgeseller İsrail'in işlediği suçları ortaya koyuyor"

Programın ardından Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, "Kanıt" belgeseli ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hatır, AA'yı bu anlamlı çalışmanın ortaya çıkmasında gösterdiği muazzam çaba için tebrik ederek, "İsrail'in işlediği suçları kanıtlayan bu delilleri muhafaza etmeye ihtiyacımız var. İsrail aylardır bu suçları saklamaya çalışıyordu. Bu tür kitap ve belgeseller İsrail'in işlediği suçları ortaya koyuyor." diye konuştu.

AA'nın Kanıt belgeselinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Büyükelçi Göksu da Türk basınının Filistin'deki rolüne işaret ederek "Bu belgeseli hazırlayan ve aylardır süren saldırılarda İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkaran Anadolu Ajansına gayretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belgeselin gösterimine, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, AA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Büşra Tosun Durmuş, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran'ın yanı sıra yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilciler, öğrenciler ile basın mensupları da katıldı.

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