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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

Anadolu Ajansı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı.

Harun Kutbe   | 01.12.2021
AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı (AA), 2021'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Filistin, Suriye, Irak, Yemen, İspanya, İtalya, İzlanda, Macaristan, Belarus, Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Endonezya, Bangladeş, Kolombiya ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 825 binden fazla kare arasından belirlenen 67 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde 26, yaşam kategorisinde 24 ve spor kategorisinde 17 fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan haber, spor, yaşam konuları ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 394 bin 624 kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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