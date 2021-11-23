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Kurumsal Haberler

AA'nın Gazze'deki foto muhabiri bu yıl ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü

Mustafa Hassune, uluslararası fotoğraf yarışması ND Awards'ta genel haberler kategorisinde Gümüş Yıldız Ödülü'nü kazandı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ekrem Biçeroğlu   | 23.11.2021
AA'nın Gazze'deki foto muhabiri bu yıl ikinci kez uluslararası ödüle layık görüldü Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Gazze

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassune, bu yıl ikinci uluslararası ödülünü aldı.

Hassune, İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırıları sırasında çektiği karelerle uluslararası fotoğraf yarışması ND Awards'ta genel haberler kategorisinde ikinci seçilerek Gümüş Yıldız Ödülü'nü kazandı.

İsrail saldırılarda özellikle çocukların yaşadığı acıyı, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren Hassune, fotoğraflarıyla bölgede yaşanan insani trajediyi ve Filistin meselesini dünyaya duyurmayı hedeflediğini aktardı.

Hassune, 4 Kasım'da da Uluslararası Fotoğraf Ödülleri (International Photography Award-IPA) yarışmasında 3. olarak ödüle layık görülmüştü.

AA foto muhabiri Hassune, Filistinli Sabih ailesinin, İsrail savaş uçakları tarafından yıkılan evlerinin yıkıntıları üzerinde 11 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü kutladığı ana dair fotoğraflarıyla ödüle değer bulunmuştu.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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