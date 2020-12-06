Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 06.12.2020
AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu

Kırıkkale

Polis memurları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Polis memurlarından Ahmet Duyan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Stadlarda koronavirüs önlemleri", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarına oy kullandı.

Mücahit Doğan da yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarına oy verdi.

Mustafa Binarbaşı ise yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı"nı tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da son 24 saatte 29 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Pfizer'dan Hindistan'da Kovid-19 aşısı için acil kullanım onay başvurusu
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift, en çok hastalığı başkasına bulaştırmaktan korktu
Kovid-19'u yenebilecek aşı çalışmalarında bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlar alındı

Benzer haberler

AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu

AA'nın fotoğraf oylamasında polislerin tercihi meslektaşları oldu

Biberonla besleyip büyüttüğü kuzusu 'Orçin'i yanından ayırmıyor

Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında

Ankara'da 'bit pazarı'na polis müdahalesi

Ankara'da 'bit pazarı'na polis müdahalesi
İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı