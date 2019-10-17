Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
93,289.60
Altın
1,492.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mehmetçik adım adım terörü temizliyor
logo
Kurumsal Haberler

AA'nın eski çalışanlarından Adnan Çağlayan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansının eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan yaşamını yitirdi.

Tuğrul Çam   | 17.10.2019
AA'nın eski çalışanlarından Adnan Çağlayan hayatını kaybetti

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan yaşamını yitirdi.

Memleketi İzmir'de vefat eden 57 yaşındaki Çağlayan, 1990-2011 arasında AA'nın Tahran ve Atina bürolarının temsilciliğinin yanı sıra Ankara'da görev yaptı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi olan Çağlayan, 2011'de AA Dış Yayınlar Müdür Yardımcısıyken emekli oldu.

Adnan Çağlayan'ın vefatı dolayısıyla 13 yıl görev yaptığı Atina'daki Yabancı Gazeteciler Derneği de taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Atina'daki görevi sırasında Adnan'ı tanıyan ve kendisiyle çalışan bizler onu her zaman hatırlayacak ve özleyeceğiz. Adnan, zor bir görevde gazeteciliğe tutku ve sorumlulukla hizmet etti." ifadesine yer verildi.

Çağlayan'ın cenazesi yarın İzmir'de Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

AA'nın eski çalışanlarından Adnan Çağlayan hayatını kaybetti

AA'nın eski çalışanlarından Adnan Çağlayan hayatını kaybetti