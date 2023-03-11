AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca yayını 11 yaşında
Anadolu Ajansının (AA) 11 Mart 2012'de kurulan Bosna Hersek merkezli Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) servisi, yayın hayatında 11 yılı geride bıraktı.
Saraybosna
BHSC servisi, yayın hayatı boyunca Balkan ülkelerinin önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldi.
Başkent Saraybosna'da dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic ile dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açılan AA Temsilciliği ve BHSC yayını, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.
BHSC, 11 yıldır gündemi yakından takip ediyor
AA'nın BHSC yayın servisi, 11 yıllık sürede birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi yakından izledi.
BHSC yayın servisinde çalışan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar, 2012'de dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bosna Hersek ziyareti, 2013'te Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması, aynı yıl Balkanlar'daki en büyük toplu mezarın Bosna Hersek'te bulunması ve Bosna Hersek'te 22 yıl sonra yapılan tarihi nüfus sayımı, 2014'te Bosna Hersek ve Sırbistan'ı etkileyen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği selleri, aynı yıl Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanlığının da yakıldığı büyük gösterileri, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Sırbistan'a gerçekleştirdiği tarihi ziyareti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu birçok liderin bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretleri, sığınmacı krizini ve Kovid-19 salgını gibi birçok önemli gelişmeyi takip ederek abonelerine ulaştırdı.
BHSC yayın servisi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeleri bölge ülkelerine aktarırken Balkanlar'dan Türkiye'ye giden arama kurtarma ekipleri, düzenlenen yardım kampanyaları ve depremzedelerle dayanışma örneklerini de yakından takip etti.
AA'nın BHSC yayını, insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden ilginç ve başarılı yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.
Yayın hayatına "BHS" olarak başlayan servis, geçen yıl Karadağca dilinin de eklenmesiyle "BHSC" şeklini aldı.
BHSC yayını, geçen yıl AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel'in katılımıyla 10. yayın yılını kutlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.