AA'nın '20.Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' kursiyerlerine moral ziyareti
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" alan kursiyerleri ziyaret etti.
Ankara
Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" Özel Harekat Polisleri tarafından verilen derslerle devam etti.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.
Karagöz, burada yaptığı konuşmada, AA ve Polis Akademisi iş birliğinde düzenlenen savaş muhabirliği eğitiminin dünyada benzerinin olmadığını söyledi.
Kursiyerlerin zor şartlarda bir eğitim aldığını belirten Karagöz, "Çatışma bölgelerinde görev yapmak çok zor. Hem olup biteni bağlı olduğunuz kurum aracılığıyla dünyaya duyuracaksınız hem de akıl ve vücut sağlığınızı korumaya çalışacaksınız. Bu alanda tecrübelenmek gerekiyor. Sadece kendimizi fizik olarak korumak değil, psikolojik olarak da bu atmosferlere hazırlıklı olmak gerekiyor." dedi.
Eğitim gören kursiyerlere başarılar dileyen Karagöz, “Hiçbir haber sizin sağlığınızdan önemli değil, hiçbir haber sizin canınızdan kıymetli değil.” diye konuştu.
"Dünyanın en kuvvetli Özel Harekat Birimine sahibiz"
Polis Akademisi Başkanı Çolak da savaş muhabirliği eğitiminin çok özellikli bir eğitim olduğunu ve dünyada tek olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı ile çok güzel bir işbirliği içinde olduklarını kaydeden Çolak, "20 dönemdir devam ettiğimiz bu eğitim farklı uzmanlık alanlarından oluşuyor. Biz Polis Akademisi olarak bu eğitimi üst düzey koordine ediyoruz ancak teşkilatımızın farklı birimlerinden faydalanıyoruz." dedi.
Ziyarette bulundukları eğitimi Özel Harekat Başkanlığının düzenlediğini belirten Çolak, 20 binin üzerinde mensubuyla "dünyanın en kuvvetli polis Özel Harekat Birimine sahip olduklarını" vurguladı ve birimin saha tecrübesinin diğer hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu söyledi.
Ziyaretin ardından eğitime devam eden kursiyerler, eğitmenler eşliğinde intikal, pusu, pusudan korunma, sığınak yapma, soğuktan korunma, rehin alınma derslerini tamamladı.
Geceyi dağlık bölgede geçiren ve sıralı nöbet tutan kursiyerler, olağanüstü şartlara uzman eğitmenler refakatinde hazırlanıyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da katkı verdiği eğitimin 20. dönemi 1 Nisan'da sona erecek.