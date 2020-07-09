AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.
İstanbul
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.
Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın kamuoyunu aydınlatmada Türkiye'de ve dünyada önemli görevler üstlendiğini söyledi.
İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Aktaş'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Ziyaret sonunda Coşkun, Aktaş'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.