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Kurumsal Haberler

AA'dan Avrupalı ajanslara 'Suriye'deki drama hassasiyet gösterin' çağrısı

Anadolu Ajansı, Avrupa Haber Ajansları yöneticilerine, Suriye'deki insanlık dramına karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Şerife Çetin   | 20.09.2019
AA'dan Avrupalı ajanslara 'Suriye'deki drama hassasiyet gösterin' çağrısı

Prag

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu'nda söz alan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, son dönemde Suriye'nin İdlib kentinin rejim güçleri tarafından yoğun bombardımana tutulduğunu ve bölgenin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya geldiğini vurguladı. 

Suriye rejiminin saldırıları yüzünden on binlerce kişinin evlerini terk etmesine rağmen Avrupa medyasının konuyla yeterince ilgilenmediğine dikkati çeken Mutanoğlu, sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren Suriye'deki dramın Avrupa kamuoyuna yansımasında EANA'ya büyük görev düştüğünü hatırlattı.

EANA'ya Suriye'deki krizi dünya gündemine taşı çağrısı

Mutanoğlu, uluslararası toplumun konuya hassasiyet göstermemesi durumunda yaşanacak mülteci akınının hem Türkiye'yi hem de bütün Avrupa'yı etkileyeceğinin altını çizerek, EANA'ya Suriyedeki insani krizi dünya gündemine taşımak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

AA'nın yayın yaptığı 13 dilde görev alan editörleri ve yayın yönetmenleriyle Suriye'ye bir gezi düzenlediğini anımsatan Mutanoğlu, bu ziyaretle gazetecilere yaşanan dramı yakından görme fırsatı verdiklerini kaydetti.

AA'nın savaş muhabirliği eğitimi tanıtıldı

Öte yandan Mutanoğlu, AA'nın savaş muhabirliği eğitim programı hakkında üye ülkelere bilgi verdi.

Programda, dünyanın dört yanından gazetecilerin savaş ortamlarında nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili profesyonellerden eğitim aldığını belirten Mutanoğlu, savaş muhabirliği eğitimini EANA üyelerine de verebileceklerini söyledi.

EANA Genel Kurulu ve Konferansı

EANA Genel Kurulu ve Konferansı, yapay zeka gündemiyle Prag'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, EANA'nın kurucu üyelerinden olan AA'yı, Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu ile Avrupa Haberleri Editörü Yusuf Kaya temsil etti.

Katılımcılar, toplantı kapsamında "EANA Üyelerinin Yapay Zekayı Uygulama Yöntemleri" ve "Haber Ajanslarının Geleceği için Yapay Zekanın Perspektifleri" gibi başlıklar altında düzenlenen konferanslar sayesinde yapay zekanın haber ajansları açısından ne tür tehditler ve fırsatlar sunabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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