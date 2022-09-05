AA'da gençlere yönelik Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı
Anadolu Ajansı (AA) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gençlere yönelik düzenlenen Haber Fotoğrafçılığı Eğitimi başladı.
Ankara
AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AAtölye'de gerçekleştirilen açılışta katılımcılara AA ve ajans haberciliği konusunda genel bilgiler verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Ne Sever?" platformu tarafından çekilişle belirlenen katılımcılara, iki gün boyunca AA'da teorik ve pratik olmak üzere toplam 12 saat haber fotoğrafçılığı eğitimi verilecek.
Fotoğrafçılık eğitimi alan gençlere yarın katılım belgeleri takdim edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.