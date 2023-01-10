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Kurumsal Haberler

AA'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın 103 yıldır zor ama onurlu gazetecilik görevini yerine getirdiğini belirterek, "Mazimiz başarılarla dolu, geleceğimiz daha büyük başarıların habercisi olacak." dedi.

Özcan Yıldırım   | 10.01.2023
AA'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi

Ankara

Karagöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Genel Müdürlük Binası'ndaki AAtölye'de düzenlenen programda, bugünün Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğuna dikkati çekti.

Gazeteciliğin, topluma hizmetin anlamını bilen, zorlu şartlar altında görevlerini yapmaktan vazgeçmeyenlerin yapabileceği bir meslek olduğunu vurgulayan Karagöz, “Gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Sevmiyorsanız bu işi yapmazsınız." diye konuştu.

Karagöz, Anadolu Ajansının 103 yıldır bu zor ama onurlu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Mazimiz başarılarla dolu, geleceğimiz daha büyük başarıların habercisi olacak. 100. yaşını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin de kuşkusuz en büyük tanıklarından biri olacağız. Meslekte, 'Ajans yazdıysa doğrudur' diye bir ifade kullanılır. Bununla birlikte bir haberle ilgili 'Ajans bu haberi geçti mi?' diye sorulur. Burada geçen Ajans, bilindiği gibi Anadolu Ajansıdır. Bu bizim için en büyük mirastır."

Uluslararası habercilikte hedef

Karagöz, uluslararası habercilikte önemi artan alanlarda söz sahibi olmak için "Yeşilhat", "Ayrımcılık Hattı" ve "Teyit Hattı"nı kurduklarını, iklim ve çevre haberciliğinde uluslararası söylemi belirlemek için Uluslararası Çevre Forumu'nu düzenlediklerini hatırlattı.

Ajans'ın teknik altyapısına da önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Karagöz, AA'nın rekabet alanının uluslararası arena olduğunu kaydetti.

Karagöz, "Artık ABD'deki bir olayı Amerikan medyasına Anadolu Ajansı geçecek. Fransa'daki bir olayı Fransa medyasına Anadolu Ajansı geçecek. Afrika'daki bir olayı dünya medyasına Anadolu Ajansı geçecek." diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı kapsamında, AA çalışanlarından oluşan "Anadolu Müzik Grubu" da mini konser verdi.

Müzik grubunda yer alan çalışanlara teşekkür ederek hediye takdim eden Karagöz, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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