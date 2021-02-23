AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı
Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'nın cenazesi toprağa verildi.
Zonguldak
Yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'nın cenazesi, önce memleketi Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesindeki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınan Akıllı'nın cenazesi, Acılık Hz. Ali Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla Kırat Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Akıllı'nın babası Cevat ve annesi Nazmiye Akıllı ile yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya, AA Yurt Haberleri Editörü Muharrem Aksakallı, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, meslektaşları, arkadaşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapan bir çocuk babası Akıllı, 11 Ocak'ta beyin kanaması sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, bu gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Vali Tutulmaz başsağlığı mesajı yayımladı
Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Vali Tutulmaz, Akıllı'nın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "İlimiz basınının sevilen, değer verilen isimlerinden olan Ferdi Akıllı'ya Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere Anadolu Ajansı ve ilimiz basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.