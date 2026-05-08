Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den SAHA 2026 fuarına ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı gezen Karagöz, burada sergilenen ürünleri inceledi.

Karagöz, Baykar'ın standında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bu yıl ilk kez sergilenen "Mızrak", "Sivrisinek", "K2 Kamikaze" dronlarına ilişkin bilgi aldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını da gezdi.

Burada yer alan savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi alan Karagöz'e, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından tablo hediye edildi.

Karagöz'e, gezi sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da eşlik etti.