AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz’den Roma Büyükelçisi Gücük’e ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ü ziyaret etti.
Roma
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçını izlemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Roma’ya gelen Karagöz, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile görüştü.
Büyükelçi Gücük, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ü Roma’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyareti için teşekkür etti.
Gücük, Türkiye - İtalya ilişkileri, Akdeniz havzasındaki gelişmelerle ilgili bilgi verirken, AA’nın çalışmalarıyla dünya basınında önemli işlere imza attığını söyledi.
Karagöz de AA’nın küresel boyuttaki haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Karagöz, gelecek dönemde enerji konusu başta olmak üzere İngilizce haber servislerini güçlendirmeye ağırlık vereceklerini belirtti.
Görüşmenin ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Gücük’e sembolik hediyeler ve “Atatürk’ten Erdoğan’a Cumhurbaşkanlarımız”, “100 yıllık Türkiye” ve “Türkiye’de ve Dünya’da 100 yıl” isimli AA yayınlarını takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.