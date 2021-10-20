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Kurumsal Haberler

AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Çağlar ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Peru, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'a ziyarette bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 20.10.2021
AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

New York'taki "Istanbul Photo Awards 2021" sergisinin açılışı için ABD'de bulunan AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Büyükelçi Hasan Murat Mercan ile görüştü.

Ziyarette Peru ile Çağlar, Büyükelçi Mercan'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Mercan'a, Anadolu Ajansının Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Istanbul Photo Awards 2021"in ödül alan fotoğraflarının yer aldığı Photobook takdim edildi.

Ziyarette 18 Ekim'de New York'taki Türkevi binasında açılan ve dün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne taşınan "Istanbul Photo Awards 2021" sergisi hakkında da Mercan'a bilgi verildi.

Büyükelçi Mercan da AA'nın çalışmalarının son derece başarılı olduğunu ve takdirle takip ettiğini söyledi.

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