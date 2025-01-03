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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için ziyaretçilerin katılımına olanak sağlayan dijital ekran kuruldu.

Fırat Taşdemir  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Ziyaretçiler, ana salonun girişinde yer alan ekranda, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.

Sanatseverler, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğraf için ekran üzerinden oy kullanabilecek.

Bir ay boyunca bu alanda kalacak ekran sayesinde CSO Ada Ankara ziyaretçileri, yılın en etkileyici karelerinin belirlenmesine katkı sunacaklar.


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