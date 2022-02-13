AA, yeni nesil radyo formatı "Podcast"te de Türkiye'nin öncü haber ajansı
Türkiye'nin küresel haber ajansı AA, teknolojiyle dönüşümünü sürdüren radyonun yeni nesil yayıncılığının örneklerinden kabul edilen podcast yayınlarıyla da sesli haberciliği 2 senedir sürdürüyor.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) değişen teknolojiyle dönüşümünü sürdüren radyonun "yeni nesil formatı" olarak gösterilen podcast yayınlarıyla bu alanda da 2 yılı aşkın süredir Türkiye'nin sesi olmaya devam ediyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de radyo serüveni 6 Mayıs 1927'de "İstanbul Radyosu" ile başladı. Daha sonra kurulan Ankara ve İzmir radyoları ve vericilerin de yaygınlaşmasıyla radyo popülaritesini artırdı.
1990'lı yıllarda özel radyolar dinleyicilere "merhaba" dedi. Gelişen ve değişen teknolojiyle radyoları da değişime ve yeniliğe zorladı. Teknolojiden en iyi şekilde yararlanan radyolar dinleyicilerin ilgisini kaybetmemek ve varlıklarını sürdürebilmek adına farklı programlarla farklı platformlarda yayın hayatına devam etti.
Dijital medya mecralarının yükselen trendi olarak öne çıkan podcast yayıncılığı da her geçen gün dinleyici sayısını artırdı. Radyo yayıncılığının "yeni nesil formatı" olarak podcast, günlük hayatta kullanılan iletişim modeli ve haber alma kaynağının en önemli unsurlarından biri oldu.
Sesli içerik üreticileri, içeriklerini eğitimden sağlığa, teknolojiden ülke ve dünya gündemine ilişkin konularda podcast yayınlarıyla çeşitlendirdi.
AA, doyurucu içerikleri dinleyiciye ulaştırmayı sürdürüyor
Türkiye'nin küresel haber ajansı AA, podcast alanında da yayınlarıyla öne çıktı.
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Soundcloud gibi dijital ses platformlarında yayınlarını sürdüren Anadolu Ajansı, özgün içerikleri ve uzman görüşlerine yer verdiği yayınlarıyla söz konusu alanda da öncü olmaya devam ediyor.
Küresel çapta etkisi gözlemlenen olayların alanında uzman isimler ve AA'nın deneyimli muhabirlerince yorumlandığı "Mahreç Dünya" ve gündeme ilişkin sıcak gelişmelerin anlatıldığı "Bir Bakışta" programları, AA'nın seçkin sesli yayınları arasında yer alıyor.
Teknoloji dünyasına ilişkin gelişmelerin masaya yatırıldığı "Cezeri'nin Odası" programı da dinleyicilerine teknoloji alanında yeni bir bakış açısı katmayı hedefliyor.
Görme engellilerin Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylara engelsiz şekilde ulaşmasını hedefleyen ve görsel nitelikte kullanılan içeriklerin betimlenerek engelleri ortadan kaldıran "Görseller Konuşuyor - Sesli Betimleme ile Haberler" programı, kapsayıcı haber politikasının önemli bir mihenk taşını oluşturuyor.
Haftalık olarak yayınlanan "Vaşington Raporu" programında ise ABD gündemi uzman isimler eşliğinde değerlendiriliyor.
Ayrıca dünyadaki önemli olaylara yönelik uzmanların görüş ve yorumlarına yer verdiği "Analiz ve Görüşler" de günlük olarak seslendiriliyor.
AA'nın podcast yayınları, Twitter'da "@AAsesli" hesabından takip edilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.