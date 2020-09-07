Euro
8.82
Dolar
7.46
BIST 100
1,093.56
Altın
1,930.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
logo
Türkiye, Kurumsal Haberler

AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen 'Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı' başladı

Yabancı gazeteciler için düzenlenen ve farklı ülkelerden 30 kursiyerin katıldığı eğitim üç gün boyunca devam edecek.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 07.09.2020
AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen 'Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı' başladı

İzmir

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın muhabir yetiştirme programı kapsamında AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programının açılış dersi, video konferans yöntemiyle AA Haber Akademisi Uzman Yardımcısı Büşra Türk’ün moderatörlüğünde gerçekleşti.

Azerbaycan, Cezayir, Gambiya, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna'dan 30 kursiyerin katıldığı ve eğitim dilinin İngilizce olduğu program, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Eğitim sürecinde katılımcılara, enerji haberleri ve kaynakları, enerji diplomasisi, dünyada enerji politikaları ve enerji ekonomisi gibi çeşitli konularda dersler verilecek.

Açılış dersi AA ve TİKA hakkında yapılan bilgilendirmeyle başlarken, tanıtımın ardından AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir yaptığı konuşmada, dünya medyasının çifte standartlarının bölgesel medyanın gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

TİKA Eğitim ve Proje Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da enerjinin dünya için çok önemli bir enstrüman olduğunu vurguladı.

‘‘Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" tanıtım ve selamlama konuşmalarının ardından AA'da editör yardımcısı olarak görev yapan Barış Sağlam’ın dersiyle devam etti.

Sağlam, katılımcılara haberciliğin temel özellikleri, enerji, enerji ve ekonomi ilişkisi ve temel enerji kaynakları olan petrol, doğal gaz, kömür, nükleer, elektrik ile yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgiler vererek, enerji alanında haber yazımınının inceliklerini anlattı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
Acil Tıp Asistanı Doktor Tanrıkulu: Bizim için gerçekten bir psikolojik savaş

Benzer haberler

AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen 'Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı' başladı

AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen 'Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı' başladı

Türkiye ve dünya gündemi

TİKA'dan Romanya'da Müslüman mezarlığı

Uluslararası medya temsilcilerine AA ve TİKA iş birliğinde online medya eğitimi

Uluslararası medya temsilcilerine AA ve TİKA iş birliğinde online medya eğitimi
AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı
AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak

AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Ağaoğlu olacak