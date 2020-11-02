Euro
9.81
Dolar
8.43
BIST 100
1,130.91
Altın
1,889.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi bloklarında kontrollü yıkım işlemi Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları Rıza Bey Apartmanı 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'ın mesajı
logo
Kurumsal Haberler

AA ve TİKA iş birliğiyle 'Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı' başladı

Anadolu Ajansı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı kapsamında düzenlenen "Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

Muhammet Tarhan   | 02.11.2020
AA ve TİKA iş birliğiyle 'Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı' başladı

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuşan Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, AA'nın 100 yıllık deneyiminin, Haber Akademisi aracılığıyla dünyanın her yerinden gazeteciler ile paylaşıldığını belirtti.

Eğitimlere birçok farklı ülkeden ciddi ilgi gösterildiğini aktaran İşbilir, "AA'nın habercilikteki başarısı Haber Akademisi eğitimlerine olan ilgiyi de artırıyor. Eğitimlerimizin ileri seviye fazlarını da pandemiden sonra yüz yüze gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA'nın tarihi, kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TİKA'nın, Türk insanının vakıf geleneğinin bir yansıması olduğunu dile getiren Polat, bu geleneğin de ihtiyaç sahibi herkese ayrım gözetmeksizin kucak açma anlayışından kaynaklandığını ve bu kapsamda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Programın ilk günü "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak" ile "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği" dersleriyle başladı.

21 ülkeden 86 medya temsilcisinin katıldığı ve İngilizce düzenlenen 3 günlük çevrim içi program, 4 Kasım Çarşamba sona erecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

AA ve TİKA iş birliğiyle 'Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı' başladı

AA ve TİKA iş birliğiyle 'Çevrim İçi Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı' başladı

TİKA'dan Doğu Kudüs'teki Filistin kurumlarına destek

AA ile TİKA iş birliğiyle 'Çevrim içi Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı' başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere sürecinde artık alternatif çözüm modelleri masaya getirilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere sürecinde artık alternatif çözüm modelleri masaya getirilmeli
TİKA'dan cephe hattındaki Azerbaycanlı sivillere gıda yardımı

TİKA'dan cephe hattındaki Azerbaycanlı sivillere gıda yardımı
TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti

TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti